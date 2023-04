Non è solo una prova generale in vista del Milan e della notte di Champions. Non può esserlo perché Spalletti sbranerebbe chiunque se sentisse dire che domani è solo una formalità in vista dei quarti. Magari farà un po' di turnover, ma solo per necessità non certo perché considera la partita col Lecce meno importante di quella con il Milan. Per prima cosa là davanti ci sarà mister 35 milioni, Jack Raspadori. Non solo un'occasione per farlo tornare in forma dopo il lungo stop: perché potrebbe essere il test della verità in vista della gara di Champions. Perché, dopo l'ottimismo dei primi giorni e la voglia matta di Osimhen, la distrazione alla coscia sinistra del superbomber nigeriano non fa dormire sonni tranquilli. Diciamolo: se fosse per Victor non ci sarebbero problemi. Scenderebbe in campo anche domani con il Lecce perché non accusa alcun fastidio. Ma la lesione c'è, non è drammatica, ma incombe sulla muscolatura di Osimhen. Il rischio è che si possa allargare. Dunque, bisogna vedere a che punto è il recupero di Raspadori, che pure è fermo dal 17 febbraio, a parte i 15 minuti finali di domenica sera con i rossoneri. Va portato in condizione ma ovvio che in caso di forfait di Osimhen, a Milano è lui il favorito alla maglia da titolare in Champions. Sembra il gioco dell'alternanza: torna Raspadori e si ferma Osimhen.

C'è una data e c'è un sogno. Che coincidono: Milan-Napoli. Ore e ore ogni giorno, senza saltarne uno, da quando è tornato dalla Nigeria. Fisioterapia al centro d'allenamento e poi di nuovo a casa, seguito da uno staff tutto per lui che ha dimenticato riposi e scambiato turni pur di non far mancare un solo passo di questa rieducazione che deve essere rapida. Ma pure ieri non si è aggregato alla squadra, se ne è stato per conto suo. Eccolo, dunque, Jack Raspadori che torna a essere titolare dopo cinque mesi (scontata la staffetta con Simeone): l'ultima volta l'8 aprile, nella gara con l'Empoli. Sfugge un dettaglio, perché è l'anno del boom di Osimhen, ma Giacomino in questo campionato ha segnato un solo gol, quello decisivo allo Spezia. La prima parte della stagione è coincisa con l'esplosione in Champions, dove è ancora il cannoniere del Napoli con le 4 reti realizzate al Glasgow Rangers e all'Ajax. Dunque, anche Raspadori ha una voglia matta di riprendere il cammino interrotto due mesi fa e che è costato anche il posto in Nazionale, nonostante la speranza di Mancini di un recupero-lampo. E invece tutto è andato avanti a piccole tappe. Ora con il Lecce la maglia da falso nove: lui ha giocato titolare nel 2023 solo in Cremonese, in Coppa Italia. Ma la via del gol è smarrita da tempo. Dopo l'autunno della felicità, tra i gol in Europa e quelli anche con l'Italia, è arrivato un inverno di tristezza. Anche perché - pure se non è l'etichetta giusta - lui ora è il vice Osimhen. Ovvero il vice del bomber più scatenato della serie A.

Sente che sta per scattare l'ora X. È il ragazzo della porta accanto. Lo chiamano tutti Jack che indubbiamente suona assai meglio di Giacomino. Ha solo 23 anni e cammina quasi sempre con un libro sotto al braccio: studia e deve laurearsi in scienze motorie all'Università San Raffaele di Roma (anche Alex Meret è iscritto alla stessa facoltà). Dunque, passa da un esame all'altro: da quelli all'Università a quelli su un campo di calcio. A partire da quello di domani. Non sarà l'unico cambio: pronti anche Elmas, Juan Jesus (Kim potrebbe riposare) e Lozano. Un piccolo turnover.