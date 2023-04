Lecce-Napoli, Elmas pronto per una maglia da titolare in mezzo al campo

Eljif Elmas potrebbe essere la sorpresa iniziale contro il Lecce. Il macedone può ricoprire più ruoli sia a centrocampo che in attacco ed è in corsa per una maglia da titolare nella prossima sfida di campionato degli azzurri. C'è la possibilità che possa giocare dal primo minuto da mezzala al posto di uno tra Zielinski e Anguissa.

Un vero e proprio titolare aggiunto, Elmas, eccezion fatta per la partita di andata contro la Cremonese in cui è rimasto in panchina, è stato sempre schierato da Spalletti sia in campionato che in Champions League, nella maggior parte delle occasioni a partita in corso ed è stato comunque determinante. Grandi qualità tecniche e grande intensità: il macedone ha sempre lasciato il segno nelle sue apparizioni stagionali.

Sei reti e due assist in campionato: determinante negli ultimi venti metri, capace sia di puntare direttamente verso la porta avversaria che di servire un passaggio vincente ai compagni di attacco. Contro il Lecce potrebbe toccare a lui dal primo minuto.