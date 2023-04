Lecce-Napoli, Spalletti applaude la cazzimma: «Non era facile dopo il Milan»

Bisognava vincere e si è vinto, ma il Napoli di Lecce non ha convinto i tifosi. «Ho ritrovato sostanza dopo il ko con il Milan. I calciatori sanno valutare da soli i comportamenti delle partite precedenti, il Lecce ha fatto risultato importanti contro tutte le grandi» ha spiegato Spalletti a fine partita. «Baroni ha messo in campo ottimi elementi, non era facile portare a casa i tre punti. Risultati che ci dà tranquillità per preparare bene le prossime partite».

C'è speranza di vedere Osimhen contro il Milan? «Lui le vorrebbe giocare tutte, però bisognava valutare bene le sue condizioni, i medici hanno preferito evitare ricadute inutili. Ora dobbiamo vedere con un allenamento vero come reagisce, ovviamente con la sua assenza facciamo più fatica, meno situazioni pulite» ha spiegato a Dazn. «Con il Milan è stata delicata da un punto di vista mentale, anche per via del risultato e dell'incrocio in Champions League. Ci voleva carattere per giocare su questo campo e l'abbiamo dimostrato. Nel finale mi è piaciuta la 'cazzimma' della squadra che voleva ancora segnare».