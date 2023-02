Osimhen tra i candidati del giocatore del mese per la Lega Serie A

Le grandi prestazioni di questo gennaio portano Victor Osimhen tra i candidati al premio Player of the Month dell'ultimo mese. Insieme con l'attaccante azzurro, in lizza ci sono Luis Alberto, Lookman, Lautaro Martinez e anche Dybala. Il Napoli ha già portato a casa due riconoscimenti di questo tipo in questa stagione: ad agosto il premio fu assegnato a Kvaratskhelia, a settembre invece a Kim Min Jae. È possibile votare sul sito della Lega Serie A o sulla loro app ufficiale.