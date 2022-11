Napoli, la Lega Serie A rende omaggio agli azzurri di Spalletti: «Un 2022 da favola»

Un 2022 da favola. È il titolo pubblicato sulla home page del sito della Lega Serie A per esaltare il Napoli, capolista con 8 punti di vantaggio sul Milan dopo 15 giornate di campionato. «Sembra un treno in corsa la squadra di Luciano Spalletti che, dopo aver vinto le prime due, si è presa due turni di “riposo”, pareggiando consecutivamente contro Fiorentina e Lecce, per poi non fermarsi più, conquistando 33 punti nelle undici partite successive», si legge nelle prime righe di questo articolo che ricorda la serie degli azzurri, con 17 vittorie nelle ultime, 19 gare di campionato, partendo dai successi ottenuti nella fase finale del torneo 2021-2022.

«Il Napoli diventa la seconda squadra della storia in grado di vincere almeno 13 delle prime 15 partite di un campionato di Serie A - si legge - dopo la Juventus (che ci é riuscita quattro volte, 2018/19, 2013/14, 2005/06 e 1949/50)».