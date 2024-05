Napoli, Careca e Zola ospiti di “Legends”, in onda su Sportitalia

Continuano le sorprese a Legends, la trasmissione di SportItalia condotta da Jolanda De Rienzo, Alessandro Renica e Raffaele Di Fusco.

Ospiti giovedì 2 maggio alle ore 21 saranno un mito del calcio e amatissimo bomber azzurro come Antonio Careca e Gianfranco Zola, il tamburino sardo che divenne prima “MaraZola” per i tifosi partenopei e poi “Magic Box” per quelli del Chelsea.

Si preannuncia quindi una puntata scoppiettante con un contributo esclusivo di un super ospite che sarà svelato durante il programma curato dai due ex azzurri Di Fusco e Renica.