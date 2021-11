Legia-Napoli 1-4: poker a Varsavia e ora gli azzurri sono primi nel girone

Il Napoli batte 4-1 in trasferta il Legia Varsavia in un match valido per la quarta giornata del gruppo C di Europa League, disputato allo stadio Józef Piłsudski della capitale polacca. Al vantaggio dei padroni di casa con Emreli al 10', rispondono al 51' Zielinski, al 75' Mertens, entrambi a segno su calcio di rigore, Lozano al 79' e Ounas al 90'. Gli azzurri balzano al comando del girone con 7 punti, uno in più del Legia. Alle 21 in campo Leicester (4 punti) e Spartak Mosca (tre punti).

Il Napoli prova a tenere il pallino del gioco ma il Legia dimostra in avvio di non avere timori reverenziali. E infatti al 9' buco della difesa azzurra e Emreli insacca alle spalle di Meret. Al 16' il Napoli risponde con Zielinski che coglie in pieno la traversa. Gli azzurri in maglia rossa si propongono ma sono poco efficaci lì davanti. Di Lorenzo spreca di testa il gol del pari allo scadere del primo tempo.

La ripresa non inizia nel migliore dei modi: palo pieno dei polacchi in avvio. Il Napoli zeppo di assenze non dà l'impressione di poter far male. Al 48' però Zielinski viene atterrato con una spallata in area e l'arbitro indica il dischetto del rigore. Va lo stesso Piotr che insacca alle spalle del portiere. Poi ci prova Petagna che spreca l'occasione del 2-1. A quel punto Spalletti manda in campo Politano e Lobotka. Quindi è l'ora di Mertens che appena entra facilita un'azione di Politano che viene asfaltato in area al 74'. Altro rigore per gli azzurri. Sul dischetto va proprio Dries che con un mezzo cucchiaio insacca il gol del 2-1. E al 78' la svolta: Petagna è lanciato a rete, assist al millimentro per Lozano che insacca il 3-1. A quel punto entrano Ounas e Zanoli. Ed è il furetto algerino ad andare in rete splendidamente all'89' con una grande giocata. Potrebbe segnare anche Rrahmani di testa ma il portiere polacco c'è.

Legia Varsavia (3-4-2-1)

31 Miszta; 6 Johansson, 4 Wieteska, 55 Jedrzejczyk; 5 Ribeiro, 27 Pesqueira, 99 Slisz, 25 Mladenovic; 7 Kastrati, 82 Luquinhas; 11 Emreli.

A disposizione: 59 Tobiasz, 8 Martins, 9 Pekhart, 14 Kharatin, 16 Celhaka, 20 Muci, 21 Lopes, 22 Skibicki, 28 Wlodarczyk, 29 Rose, 30 Kosotrz, 92 Ciepiela. All. Golebiewski.

Napoli (4-2-3-1)

1 Meret; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 26 Koulibaly, 5 Juan Jesus; 8 Anguissa, 4 Demme; 11 Lozano, 20 Zielinski, 7 Elmas; 37 Petagna.

A disposizione: 16 Idasiak, 25 Ospina, 14 Mertens, 21 Politano, 33 Ounas, 59 Zanoli, 68 Lobotka. All. Spalletti.

Arbitro: Visser (Belgio).