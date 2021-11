Legia-Napoli, fischia il belga Visser: un solo precedente con i polacchi

Il giovanissimo belga Lawrence Visser è il fischietto scelto dall'Uefa per Legia-Varsavia Napoli in Europa League, in programma il prossimo giovedì 4 novembre. Insieme a lui ci saranno gli assistenti connazionali Yyes De Neve e Ruben Wyns. Il quarto uomo sarà Bram Van Driessche, mentre in sala Var saranno seduti il francese Benoit Millot e Erik Lambrechts.

Classe 1989, nato a Lommel, Visser vanta già discreta esperienza europea nonostante la giovanissima età. Per lui sarà un esordio assoluto alla direzione del Napoli, mentre c'è un precedente europeo con il Legia Varsavia: nella stagione 2019/20, infatti, Visser aveva diretto i polacchi nel match di qualificazione all'europa League in casa dei finlandesi del Kuopion Palloseura, match finito 0-0.