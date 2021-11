Napoli, a Varsavia come a Valencia: 4 gol nella ripresa come nel 1992

A Varsavia come a Valencia quasi trent'anni fa. Come riportato da Opta Italia, per la seconda volta tra UEL/Coppa UEFA e UCL/Coppa dei Campioni, il Napoli ha segnato 4 gol in un 2° tempo, dopo il 1992 contro il Valencia. E gli azzurri di Spalletti, per la seconda volta nella sua storia in competizioni UEFA ha segnato due o più gol in 5 partite di fila, dopo il 1989.

