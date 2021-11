Legia-Napoli live dalle 18.45: Spalletti si affida a Petagna

La testa della serie A c'è, ora il Napoli deve proseguire la rimonta in Europa League, con la voglia di passare il turno. Dopo il secco 3-0 sul Legia Varsavia al Maradona, Insigne e compagni viaggiano verso la capitale polacca con la vittoria in testa: il Legia è in testa a al girone con 6 punti, seguito da Napoli e Leicester a quota 4: l'obiettivo è ribaltare il girone, sapendo anche che il Leicester proverà a battere lo Spartak dopo aver vinto a Mosca.

Legia Varsavia (3-5-2)

Miszta; Jedrzejczyk, Wieteska, Rose; Mladenovic, Kharatin, Slisz, Josuè, Johansson; Luquinhas; Emreli.

A disposizione: Tobiasz, Konik, Ribeiro, Martins, Skibicki, Kastrati, Kosotrz, Lopes, Muci. All. Golebiewski.

Napoli (4-2-3-1)

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Anguissa, Demme; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna.

A disposizione: Ospina, Idasiak, Zanoli, Lobotka, Mertens, Ounas, Lozano. All. Spalletti.

Arbitro: Visser (Belgio).