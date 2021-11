Legia, Gołębiewski sfida Spalletti: «Noi spacciati? Vogliamo vincere»

«Sappiamo che siamo in difficoltà in campionato, ma i giocatori meritano una serata di festa in Europa. Domani sera andremo in campo con tante motivazioni e voglia di fare bene contro il Napoli». Marek Gołębiewski bagnerà il suo esordio da allenatore del Legia Varsavia in europa League domani sera contro il Napoli, una gara in cui difendere il primo posto nel girone. «Spalletti è uno stratega, dei migliori allenatori in circolazione, il suo 4-3-3 è conosciuto e il Napoli ha tante stelle in campo. Sono soliti avere un gran ritmo, dovremo dare il massimo dal primo all’ultimo minuto. L’Europa League è un torneo importante per noi, scenderemo in campo nel modo migliore possibile per affrontare gli azzurri».

«Dobbiamo migliorare la nostra fase offensiva, ci stiamo allenando per questo. Servirà essere efficaci in campo, loro sono molto veloci e dobbiamo rispondere colpo su colpo. Anche un solo errore può essere decisivo. Tutti ci danno per spacciati, ma sono certo che la squadra saprà rispondere» ha detto l'allenatore polacco. Con lui in conferenza anche il difensore Mladenović: «Sicuramente dobbiamo invertire il trend, ma non credo sia un problema dei singoli. Tutta la squadra non gira, ma solo insieme potremo trovare una soluzione alla crisi. Forse qualche infortunio di troppo è stato pesante, usciremo da questa situazione» - ha detto in conferenza - «L’assenza di Osimhen? So che ci saranno altri calciatori di pari livello come Insigne o Mertens. Non dobbiamo avere paura del Napoli, ma solo rispetto, tutta la città aspetta la partita di domani».