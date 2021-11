Koulibaly: «Prova di carattere», e Osimhen applande: «Bravi»

«Vittoria di carattere e di qualità», scrive Kalidou Koulibaly sul suo profilo Twitter. Il comandante di Spalletti, protagonista a Varsavia contro il Legia della solita prova perfetta in fase difensiva e nell'impostazione della manovra: il difensore senegalese capitano contro il Legia, al posto dell'indisponibile Insigne che dovrebbe rientrare quasi certamente contro il Verona (dopo aver saltato per motivi precauzionali in seguito ad un...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati