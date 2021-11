Legia-Napoli, la forza del gruppo: «Questa è la vittoria di tutti»

La data cerchiata in rosso era quella del 22 aprile 2021. Napoli-Lazio 5-2: ultima volta in cui Dries Mertens aveva fatto gol con la maglia del Napoli. Ha dovuto aspettare 196 giorni prima di tornare a festeggiare: una sorta di piccola grande era geologica per uno che è il miglior marcatore nella storia del Napoli.

Non un gol banale, perché è quello che serve agli azzurri per ribaltare la partita di Varsavia. Non un gol banale perché...

