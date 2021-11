Napoli, Mertens torna al gol: «Crediamo molto all'Europa»

«Non era facile, loro hanno giocato bene e noi abbiamo sbagliato qualcosa. Abbiamo preso una traversa e tante chance non concretizzate prima di segnare, ma ne siamo usciti bene». Dries Mertens si prende i tre punti e anche il ritorno al gol. «Crediamo all’Europa League. Non segnavo da un po’, avevo la spalla che mi faceva male da cinque anni e volevo operarmi. Adesso è ok, e sono contento. La squadra sta facendo bene, ho sempre lavorato in allenamento per aspettare l’occasione: con i cinque cambi si può fare la differenza».

«Penso che abbiamo qualche nuovo arrivo che ha aumentato la qualità, penso ad Anguissa che non conoscevo bene ma si allena e gioca bene. Osimhen sta facendo bene come tutta la squadra, con i cinque cambi è stata allungata la panchina» ha concluso il belga.