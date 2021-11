Anche Victor Osimhen festeggia per il poker degli azzurri contro il Legia Varsavia. L'attaccante ha esultato direttamente da casa, via social. «Bravissimi, ragazzi» il messaggio dell'azzurro che ora proverà a rientrare in campo per il matc contro il Verona.

LEGGI ANCHE Giuntoli, Osimhen sta già meglio: «E il mercato dipende da Ghoulam»