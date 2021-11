Napoli, Ounas abbraccia i compagni: «Finalmente! Ci vediamo in campo»

Tanti assenti a Varsavia per il Napoli, ma Luciano Spalletti ritrova Adam Ounas. «È un calciatore con qualità offensive importanti, che può sempre inventare qualcosa» ha detto l'allenatore in conferenza e l'algerino spera di poter rivedere anche il campo. «Finalmente, dopo un mese sono tornato. Ci vediamo in campo» le parole dell'esterno azzurro che ha condiviso sui social una foto con Mertens.