Napoli, Ounas ringrazia Crotone: «Ora devo convincere Spalletti»

Torna in campo e ritrova anche il gol Adam Ounas, l’esterno azzurro che si prende la scena a Varsavia. «Spalletti dà fiducia a tutti, giochiamo tutti. In allenamento diamo il massimo per farci trovare pronti, penso che se continuiamo così andremo lontano» ha detto a fine gara. «Il gol? Non ci avevo pensato, è venuto così nella mia testa: ci ho provato e ci sono riuscito. Sono contento per la vittoria, le gioie personali vengono dopo».

«Lo scorso anno Crotone mi hanno fatto conoscere meglio la Serie A, ho giocato con continuità. Adesso è più facile giocare e bisogna essere determinati per far vedere a Spalletti che può avere bisogno di tutti. A Napoli sto bene, conosco meglio tutti e spero di restare a lungo qui dimostrando di poter giocare. Coppa d'Africa? Ancora lontana, ci sono partite in cui vogliamo dare il meglio e pensiamo prima al campionato» ha concluso Ounas.