Napoli, Zielinski torna in Polonia: «Ma non sarà il Legia dell'andata»

Il gol con la Salernitana ha rilanciato le quotazioni sue e del Napoli, ma Piotr Zielinski è chiamato a una gara da protagonista anche domani sera a casa sua, in Polonia. «Sarà la prima volta che giocherò contro una squadra polacca, sono contento ma spero che saremo noi a vincere» ha detto subito in conferenza. «Il Legia non vive un bel periodo, spero si possano riprendere ma da dopo il match di domani sera».

«Vorrei segnare di più ed essere più incisivo, gol e assist potranno dare una mano importante ai miei compagni» ha continuato Zielinski in conferenza. «Credo che il Legia farà una partita diversa rispetto a quella vista all’andata, magari più offensiva. Ma ci siamo preparati bene per poter andare in campo e vincere. Il gol con la Salernitana è stato importante per me, ma soprattutto per la squadra che ha vinto. Io sono stato sempre sereno e tranquillo, ho avuto qualche problema fisico ma ormai è passato e sto tornando sui miei livelli. Domani incontreremo uno stadio caldo, per noi l'Europa League è importante».