Dopo Victor Osimhen si ferma anche Fabian Ruiz: per lo spagnolo del Napoli, allenamento personalizzato in campo questa mattina, a causa di un leggero affaticamento all'adduttore sinistro. Insigne ha svolto lavoro personalizzato per completare la tabella di recupero in seguito all'affaticamento accusato sabato. Lui e Fabian non partiranno per Varsavia.

Assenti in Europa League anche Osimhen e Malcuit, che hanno svolto lavoro personalizzato in palestra.