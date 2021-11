Legia-Napoli, Insigne recupera: torna Ounas, a parte Osimhen

Buone notizie per Luciano Spalletti: Lorenzo Insigne e Adam Ounas questa mattina hanno svolto l'intera seduta con la squadra che rientrava al Konami Center dopo un giorno di pausa. Il capitano del Napoli e l'esterno algerino rilanciano quindi la loro candidatura per la sfida europea di giovedì sera contro il Legia a Varsavia, quarto turno di Europa League.

La nota dolente arriva invece da Victor Osimhen: l'attaccante nigeriano - che ha già saltato il derby contro la Salernitana - ha svolto lavoro personalizzato in campo questa mattina, ancora alle prese con il fastidio muscolare avvertito dopo la sfida al Bologna. Malcuit ha fatto lavoro personalizzato in palestra, piscina invece per Manolas.