Legia-Napoli, probabili formazioni: Juan Jesus e Demme titolari

Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz non sono partiti per motivi precauzionali per la trasferta di Varsavia: il capitano ha svolto un lavoro personalizzato dopo l'affaticamento muscolare avvertito sabato alla vigilia del derby contro la Salernitana. Afficamento muscolare anche per il centrocampista spagnolo. Tutti e due per motivi precauzionali non hanno preso parte alla trasferta di Europa League contro il Legia Varsavia.

Indisponibili...

