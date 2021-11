Legia-Napoli, i tweet di Anna Trieste

Non capisco perché @NetflixIT non fa una serie pure su Giuntoli che passa dal presentarsi a Sky vestito da complemento d'arredo di un film di Wes Anderson a protagonista del dottor Zivago



Comunque ha detto Giuntoli che se Ghoulam e Zanoli stanno bene a gennaio non si accattano difensori



In ogni caso a me interessa e parecchio che il Napoli sia in grado di affrontare una sfida difficile anche senza alcuni dei suoi "titolari". È l'elemento decisivo per non arrivare a primavera con i cartonati di Careca e Bruscolotti in mezzo al campo



Di Lorenzo

Rrahmani

Koulibaly

Gesù

Adorooooo



Aspettate ché ci sta la nebbia e non si può iniziare



Top Spalletti che allucca nelle recchie dei polacchi e li fa sbagliare facendo guadagnare la rimessa al Napoli



Jà Petagna stu Wieteska è il tuo portachiavi non ti far fare accussiiii



Dieci minuti, gol del Legia.



In fuorigioco millimetrico ma né Meret né Koulibaly la prendono MANNAGG O PATATURC



La traversa di Zielinski ci induce a dire due cose: la prima è che Zielinski sta tornando, la seconda è MA CH SANG E CHELLA CULONNA LARDIAT



Lozano facciamo che questo tiro in porta lo dimentichiamo come se non fosse mai accaduto



Ma scusate non la possiamo mettere una cassa là a bordocampo con la voce registrata di Gattuso che urla CHUCKYYYYY CHUCKYYY solo per gasare Lozano?



Cioè pure io per fare i servizi mi gaso con Nino D'Angelo è una cosa normale

70% di possesso palla

5 calci d'angolo

Sotto di un gol

Non conosco definizione migliore di STAMM PERDENN O TIEMP



Vabbè Ounas ci sta no? Mettiamolo dentro e comm ven accussì c'a pigliamm



Se Spalletti non vuole sentirsi dire che snobba l'Europa League deve mettere dentro Ounas e Mertens. Per un fatto di coscienza dicimm



Comunque tutti a parlare di quanto pesa l'assenza di Insigne e Osimhen ma vogliamo fare qualcosa per Zielinski che pur stando in mezzo al campo chiossap addò sta cu chella capa gelatinata ch teeeen



"Vabbè ma mo' che rientrano sicuro cambiano atteggiamento"

Dopo un minuto: quasi gol del Legia

UEEEEEEEEEEEE



Attenzione Zielinski forse ci ha fatto abbuscare un rigore



Uà vabbè che Piotr va carenn ma è rigorissimo jamm



Siiiiii



P I O T R

Zielinski che tira questo rigore in maniera impeccabile sapendo che in caso di parata del portiere avversario sarebbe dovuto rimanere per sempre a Varsavia



Nella vita vorrei avere lo stesso ottimismo, lo stesso entusiasmo, la stessa autostima di Elmas che in mezzo a 29282727 polacchi pensa di avere il tempo di girarsi, mirare, tirare e fare gol



Fuori Zielinski per Mertens. Un altro che aspettiamo a braccia apertissime ove mai volesse tornare da noi



AHHHHHH



Un

ALTRO

rigore



CIROOOOOOOOOOOOO CIRO CIRO CIRO CIROOOOO



Ammormiiiii



CIRO IS BACK!



La cazzimma degli attaccanti del Napoli che quando non ci sta Insigne si fanno dare 1928273 mila rigori



GGGGGGGGGGOL



Si scrive "gol di Lozano" si legge "MERTENS È UN CALCIATORE FINITO CE LO DICI A NONNT!"



Gooooooooooooool Ounas

OMMIODIO

CHE CAZZO DI GOL HA FATTO OUNAS? No dobbiamo fare una puntata di Alberto Angela apposita



Ciao @albertoangela vedi che si deve fare un'altra puntata a Napoli qua

Comunque. E' tornato Zielinski, è tornato Mertens, è tornato Ounas, mo' a Napoli deve solo tornare Masaniello e poi stiamo a posto, credo #LegiaNapoli #1a4 #forzanapolisempre