Zielinski si riprende il Napoli: «Due gol segnati? È la normalità»

Torna protagonista anche Piotr Zielinski, autore di un gol a Varsavia per la rimonta azzurra. «Peccato per il primo gol che abbiamo subito all'inizio della partita. C'è stata mancanza di comunicazione e sono errori che non dobbiamo commettere. Poi ci siamo ripresi subito, abbiamo recuperato il risultato e poi alla fine abbiamo segnato quattro gol e dominato la partita» ha detto.

«Due gol in due partite dovrebbero essere la normalità per me, voglio continuare a crescere ed essere decisivo. Ieri ho parlato con il mio procuratore e gli ho detto che avrei segnato sul rigore e fortunatamente è andata proprio così» ha continuato a Sky. «Siamo un grande gruppo e stiamo facendo benissimo, dobbiamo continuare così per toglierci grandi soddisfazioni».