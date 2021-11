Spalletti, rivincita sul turnover: «Anche quello ha funzionato»

«La squadra ha fatto una grande prestazione, ha dimostrato di non saper giocare solo sul velluto». Luciano Spalletti applaude i suoi dopo la vittoria a Varsavia. «Ci siamo complicati la vita però li ho sempre sentiti determinati a mettere a posto le cose, poi un episodio ci è andato bene. Quello che voi chiamate turnover ha funzionato. Era un campo pesante, c'era da dare la svolta con i sostituti, ma hanno fatto bene anche quelli partiti titolari, la partita l'abbiamo condotta.

«Battere un rigore come ha fatto Mertens non era facile. Vedere Ounas che riesce a fare quello che per lui è normale è un messaggio importante» ha continuato Spalletti a Sky. «Ho visto una squadra matura, da bosco e da riviera, che sa stare ovunque. Avrei voluto far riposare un po' Rrahmani e Juan Jesus ma non era semplice. Le tossine sono facili da smaltire quando si mette in campo tutto l'impegno possibile».