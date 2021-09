Leicester-Napoli, al via la vendita dalle 13: biglietti azzurri a 45 euro

Dopo l'ok arrivato nelle scorse ore dall'Uefa, ecco anche la vendita dei biglietti: i tifosi del Napoli potranno essere in Inghilterra per assistere a Leicester-Napoli, match che segnerà l'esordio in Europa League della squadra di Luciano Spalletti e che rivedrà i tifosi allo stadio.

«La SSC Napoli comunica che dalle ore 13.00 di lunedì 13 settembre 2021, fino alle ore 19.00 di martedì 14 settembre 2021 e comunque fino ad esaurimento dei posti, sara’ disponibile la prenotazione di un voucher mediante la compilazione di un modulo on line presente sul sito ufficiale della SSC Napoli» si legge dal comunicato del club. Il prezzo del biglietto, spettante al Leicester e dallo stesso determinato a propria insindacabile discrezione è di € 45,00 cui aggiungere la commissione di spettanza di Ticketone per la transazione on line.