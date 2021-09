Leicester-Napoli, Anguissa c'è: «Sono felice qui, tutto è perfetto»

Una settimana da…Frank Anguissa. Il centrocampista del Napoli è arrivato in città lo scorso mercoledì: due allenamenti ed è subito tempo di sfida alla Juve, giocata e vinta meritando, poi ecco l’Europa League. «Sono felice di essere arrivato qui, tutto è perfetto. Il Leicester è una grande squadra, li conosco, giocano bene e con grande intensità» ha detto il centrocampista francese che sembra essere subito entrato nelle grazie dei tifosi azzurri: «Il calcio italiano? Subito si avverte l’importanza della tattica, mentre in Inghilterra si basa molto sull’intensità delle squadre in campo».

Dopo il successo importante sui bianconeri, quello di domani contro il Leicester sarà un banco di prova importante per Anguissa, che conosce bene gli inglesi: «Vardy uomo da fermare? Domani dovremo pensare come una squadra a tutta la squadra, il Leicester forte e non possiamo fermarci a pensare solo a un calciatore, anche se forte come Vardy» - ha continuato in conferenza accanto a Luciano Spalletti.