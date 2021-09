Leicester, il day after di Rodgers: «Osimhen top, impareremo tanto»

«È stata una gara emozionante, siamo dispiaciuti per non averla vinta perché avevamo due gol di vantaggio, ma abbiamo affrontato una squadra forte, esperta, sarà un insegnamento per noi». Queste le parole di Brendan Rodgers ai canali ufficiali del club inglese il giorno dopo Leicester-Napoli. L'allenatore delle Foxes ha fatto i complimenti al Napoli ma anche ai suoi: «Ho detto alla squadra che ci sono tante cose positive da salvare nella gara di ieri sera, ma dobbiamo migliorare in alcuni aspetti fino alla fine di ogni partita».

«Ho mandato in campo anche chi aveva avuto meno spazio fin qui e poi Osimhen ha fatto la differenza: è un grande attaccante, è stato pagato tanto perché ha le qualità che ha mostrato» ha detto Rodgers al sito ufficiale del Leicester. «Non abbiamo vinto, è vero, ma non abbiamo neanche perso: ci siamo presi questo punto, ne servono altri nove o dieci per andare avanti».