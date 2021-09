Leicester-Napoli live dalle 21: Spalletti sceglie Insigne e Lozano

Napoli e Leicester tornano in Europa League un anno l'eliminazione ai sedicesimi. È il primo confronto diretto tra i due club: le foxes non hanno mai giocato contro una squadra italiana nelle competizioni Uefa, il Napoli cerca ancora la prima vittoria in Inghilterra dell'era De Laurentiis dopo tre pareggi e sei sconfitte.

Leicester (4-3-3)

1 Schmeichel; 27 Castagne, 6 Evans, 24 Vestergaard, 5 Bertrand; 17 Perez, 25 Ndidi, 42 Soumarè; 7 Barnes, 14 Iheanacho, 29 Daka.

A disposizione: 12 Ward, 36 Jakupovic, 4 Soyuncu, 8 Tielemans, 9 Vardy, 10 Maddison, 11 Albrighton, 18 Amartey, 20 Choudhury, 21 Pereira, 22 Dewsbury-Hall, 24 Benkovic, 37 Lookman. All. Rodgers.

Napoli (4-3-3)

25 Ospina; 2 Malcuit, 13 Rrahmani, 26 Koulibaly, 22 Di Lorenzo; 8 Fabian Ruiz, 99 Anguissa, 20 Zielinski; 11 Lozano, 9 Osimhen, 24 Insigne.

A disposizione: 46 Idasiak, 72 Boffelli, 5 Juan Jesus, 7 Elmas, 21 Politano, 33 Ounas, 37 Petagna, 44 Manolas, 59 Zanoli. All. Spalletti.

Arbitro: Tiago Martins (Portogallo)