Napoli, che rimonta in Europa! «E adesso testa al campionato»

«Bella rimonta e primo punto in Europa, ma è solo l'inizio di un percorso che vogliamo sia il più lungo possibile. Lavoreremo per raggiungere i tre punti già dalla prossima partita ma adesso testa al campionato» dice Fabian Ruiz, centrocampista azzurro che ha esultato sui social ieri sera al fischio finale. «Fino all'ultimo minuto...bravi ragazzi» gli fa eco il capitano Insigne.

A cambiare la gara, ancora una volta, Adam Ounas: «Mentalità da grande squadra» ha scritto l'algerino su Instagram, prestazione eccellente anche per Politano: «Siamo un grande gruppo che non molla mai!» Felice in rete Franck Zambo Anguissa: «Che partita! È stata dura ma non abbiamo demeritato, la lotta continua» ha scritto l'azzurro.