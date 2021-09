Napoli, quanto pesa l'Europa League: azzurri rientrati alle 5 del mattino

Il lungo sforzo dell'Europa League: dopo Leicester-Napoli, gli azzurri fanno rientro in città, un rientro che arriva solo a notte inoltrata come testimoniato da Adam Ounas sui social. Gli azzurri si alleneranno nelle prossime ore per eliminare le tossine dello sforzo europeo ma avranno un giorno in più per recuperare: Osimhen e compagni saranno impegnati, infatti, nel prossimo monday night contro l'Udinese in Friuli.