Leicester-Napoli, fischia Martins: esordio con gli azzurri ma non con Insigne

Nato a Oeiras 41 anni fa, Tiago Martins è il fischietto designato dall'Uefa per Leicester-Napoli, partita che segnerà l'esordio nella competizione per gli azzurri di Luciano Spalletti. L'arbitro portoghese sarà accompagnato nella gara in Inghilterra da Pinto Campos e Alves Jesus come assistenti, il quarto uomo sarà Vitor Ferreir. Al VAR designata la coppia spagnola Hernandez - Fernandez.

Un arbitro dal cartellino giallo facile, Tiago Martins, che giovedì incontrerà per la prima volta in Europa sia il Napoli che gli inglesi del Leicester. Oltre 4, infatti, i cartellini gialli mostrati di media in gara, fin qui, nelle sue uscite in Europa League. Internazionale dal 2015, Martins ha incrociato l'Italia due volte: nel 2019 ha diretto la Roma in EL contro il Wolfsberger (1-1) e ha sfiorato Lorenzo Insigne con la nazionale di Mancini nelle qualificazioni all'Europeo poi vinto (9-1 contro Armenia). Quella sera, il capitano del Napoli rimase in panchina.