Napoli, Koulibaly e la rimonta: «Anni fa non l'avremmo fatta»

Insuperabile in difesa contro il Leicester, Kalidou Koulibaly ancora una volta tra i migliori in campo e sempre più un trascinatore del Napoli. «Un buon risultato, è stato difficile perché il Leicester è una bella squadra, comunque noi potevamo fare meglio», dice a Sky nel dopo partita il difensore senegalese e spiega più nei dettagli. «Potevamo fare molto meglio perché sapevamo che il Leicester è una squadra che gioca molto in verticale e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati