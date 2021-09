Leicester-Napoli, ok ai tifosi azzurri: «Domani tutte le info sui biglietti»

Una bella notizia per il prossimo Leicester-Napoli in programma giovedì: la Uefa ha deciso infatti di consentire l’apertura del settore ospiti per le gare all’estero, sia per la Champions che per l'Europa League che vedrà impegnati gli azzurri di Luciano Spalletti.

«Nelle scorse ore, la SSC Napoli ha ricevuto conferma dal Leicester relativamente alle procedure da osservare per la vendita dei biglietti. Nella giornata di domani, saranno comunicate le modalità di messa in vendita dei tagliandi», si legge dal comunicato del club su sito ufficiale. «Si invitano i tifosi a consultare preventivamente le indicazioni fornite dal ministero della Salute con riferimento ai viaggi all’estero».