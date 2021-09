Leicester-Napoli, Ospina titolare: torna da avversario in Inghilterra

David Ospina torna da avversario in Inghilterra, lui che in Premier League ci ha giocato con l'Arsenal per ben quatro anni cominciando da riserva di Szczesny diventando poi titolare. L'anno successivo con l'arrivo di Cech dvenne il suo vice per le successive tre stagioni. Poi nell'estate 2018 il passaggio al Napoli e in Europa League l'incrocio proprio contro l'Arsenal nel 2019, match che però giocò Meret com Ospina rimasto in panchina.

