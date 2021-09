Leicester-Napoli è quasi sold-out: meno di mille biglietti ancora disponibili

Si avvicina Leicester-Napoli, una gara molto attesa anche dai tifosi inglesi che affolleranno questa sera il King Power Stadium per l'esordio ufficiale stagionale in Europa League. In queste ore, il club inglese ha invitato i tifosi di casa ad affrettarsi visto che lo stadio sarà vicino al sold-out (per la capienza prevista): meno di mille biglietti per raggiungere il tutto esaurito, un fattore che sicuramente sarà da ostacolo per la squadra di Luciano Spalletti.

