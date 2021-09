Leicester-Napoli, riecco Insigne! Lobotka out, rebus Mario Rui

Ultimo importante allenamento prima della partenza verso l'Inghilterra. Luciano Spalletti, in extremis, ha ritrovato questa mattina al Konami Center Lorenzo Insigne: l'azzurro - che era rimasto fuori dal gruppo negli ultimi allenamenti - questa mattina si è allenato con i compagni e stringerà i denti in vista di Leicester-Napoli, esordio europeo di domani sera, per cui è presente tra i convocati.

Mancherà, invece, Mario Rui: il portoghese si era allenato a parte e non sarà con il gruppo azzurro a Leicester: assenti come lui anche Meret (al suo posto il giovane Boffelli), Lobotka e Demme. Confermata la presenza di Zielinski.

L’elenco dei convocati

Ospina, Boffelli, Idasiak;

Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Rrahmani, Zanoli;

Anguissa, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski;

Insigne, Lozano, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano.