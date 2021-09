Leicester, Rodgers non si fida: «Napoli favorito in Europa League»

Esordio stagionale in Europa anche per il Leicester di Brendan Rodgers, che vuole cancellare contro il Napoli l'ultima pesante sconfitta in Premier League, contro il Manchester City. «Il Napoli è un club da Champions League, in questa competizione sono sicuramente da inserire tra i favoriti. Hanno tanti calciatori forti, di livello mondiale, sarà una partita entusiasmante» le prime parole dell'allenatore inglese. «Nelle prime gare di quest’anno hanno giocato con un 4-3-3 e credo sia così anche domani sera, ma hanno un allenatore bravo ed esperto, siamo preparati se dovessero scegliere il 4-2-3-1. Il nostro obiettivo è sempre provare ad arrivare in fondo ad ogni competizione, abbiamo lavorato durante l’estate per rinforzarci, vedremo cosa saremo capaci di fare da qui a Natale. Vogliamo finire primi nel girone, per noi l'Europa League è importante».

Con Rodgers in conferenza anche il capitano Kasper Schmeichel. «Come nelle stagioni scorse, anche questa volta vogliamo giocare in Europa il più a lungo possibile. Sentiamo di poter andare lontano anche se le coppe non sono mai facili, daremo il massimo» ha detto il portiere danese. «Noi i favoriti? Non guardiamo alle altre squadre, pensiamo a noi: se guardo la nostra rosa capisco che si può essere fiduciosi, ma in Europa League ci sono club di alto livello e altri ne arriveranno dalla Champions. Essere capitano è il massimo, ma comporta tante responsabilità: siamo partiti bene, dobbiamo migliorare il nostro gioco e domani contro il Napoli abbiamo l’opportunità per crescere ancora. Sono una grande squadra, negli ultimi dieci anni hanno fatto bene giocando sempre contro i top club europei, possono metterci in difficoltà. Che bello riavere i tifosi allo stadio, potranno aiutarci tanto».