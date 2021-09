Leicester-Napoli, epopea ultras: i tifosi arrestati tornano a casa

Aveva fatto discutere quasi più della stessa partita il caso che giovedì sera aveva visto protagonisti gli ultras del Napoli fermati in Inghilterra dopo il match con il Leicester di Europa League. Nelle ultime ore, i tifosi fermati dalla Polizia hanno avuto l'ok per fare ritorno a casa, come testimoniato dal legale Emilio Coppola: «Nonostante una polizia completamente di parte, ritorneranno a casa le persone fermate, le accuse sono tutte cadute. Siamo rimasti da soli ed in balia di comportamenti folli, ma abbiamo posto fine al nostro Leicester-Napoli».

LEGGI ANCHE Napoli, il "terzo tempo" di Elmas: con Nestorovski prima del match