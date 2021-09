Mancano in casa, ma fanno sentire la loro presenza in trasferta. Gli ultras del Napoli non si perdono Leicester-Napoli: un centinaio di tifosi azzurri sono arrivati nelle scorse ore in Inghilterra e sono stati scortati dalla polizia fino al King Power Stadium, dove si giocherà la sfida di questa sera in Europa League.

