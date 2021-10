EL, Leicester trascinato da Daka a Mosca: 4-3 e Napoli ultimo

Quattro splendidi gol di Patson Daka cambiano le gerarchie sia di Spartak Mosca-Leicester (3-4 il risultato finale) sia del Girone C di Europa League, quello in cui c'è anche il Napoli e che si è aperto con un giorno d'anticipo. Il Leicester di Rodgers ribalta il doppio svantaggio iniziale a Mosca e dilaga con i gol del suo attaccante, aggiudicandosi la prima vittoria nel girone e passando al secondo posto in classifica in attesa di Napoli-Legia Varsavia di domani.

Legia Varsavia 6

Leicester 4*

Spartak Mosca 3*

Napoli 1



*una partita in più