Lewandowski al Napoli ma non è il bomber del Bayern

Un Lewandowski in città. Non è Robert, ma un baby calciatore dal nome illustre: Milosz Lewandowski è un difensore classe 2004, in questi giorni veste la maglia azzurra del Napoli Primavera per un periodo di prova con la società azzurra. Il giovane calciatore, proveniente dall'Escola Varsovia, potrebbe essere tesserato dal Napoli già durante la stagione. Insieme con lui, in prova anche Mateusz Staciwa, portiere proveniente dal Baltik Koszalin che sarà visionato dallo staff della Primavera per la prossima stagione.