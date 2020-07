«Interrompo dal San Paolo», una frase classica ascoltata durante i collegamenti di «Tutto il calcio minuto per minuto», il programma radiofonico che ha appena compiuto sessant'anni. Adesso è il titolo del libro di Pietro Nardiello, pubblicato da Giammarino Editore (pag. 184, euro 13,50, prefazione del presidente dell'Ordine dei giornalisti Carlo Verna), con la collaborazione di venti giornaliste. Venti abituali frequentatrici del San Paolo e di altri stadi che hanno raccontato altrettanti reti di calciatori che hanno contribuito a realizzare la storia del Napoli: da Sivori a Maradona, da Savoldi a Mertens, da Juliano a Insigne. Tante storie in cui i protagonisti non vedono il gol, o non riescono a vederlo, ma lo ascoltano alla radio, immaginandone le gesta dei protagonisti.



Le autrici dei testi: Emma Di Lorenzo, Adriana De Maio, Maria Teresa Baldi, Argia Di Donato, Gabriella Galbiati, Titti Improta , Daniela Volpecina, Iolanda Corradino, Francesca Flavio, Ilaria Mennozzo, Serena Li Calzi, Renata Scielzo, Alessia Bartiromo, Taisia Raio, Melina Di Marino, Sabrina Uccello, Sonia Sodano, Gabriella Calabrese, Nunzia Marciano e Valeria Grasso.