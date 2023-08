Lindstrom al Napoli, in Germania danno l'affare per quasi fatto

C'è il Napoli nel futuro di Jesper Lindstrom: l'esterno offensivo danese è nei piani azzurri e a un passo dall'arrivo nel club dopo le trattative delle ultime settimane. Secondo quanto riportato da Bild Sport, il Napoli ha accelerato per lui dopo aver capito il futuro di Hirving Lozano.

Il messicano infatti non rinnoverà con il club azzurro, ha il contratto in scadenza nel 2024 e andrà via. Se non sarà questa estate - con il Psv che sta spingendo per riportarlo in Olanda - potrebbe essere a gennaio, prima della scadenza.