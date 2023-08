Stavolta non c'era soltanto il biglietto prenotato, ma anche e sopratutto il passeggero a bordo del volo della principale compagnia aerea tedesca sulla tratta Francoforte-Roma. Jesper Lindstrom è atterrato ieri sera a Fiumicino e sosterrà stamani le visite mediche a Villa Stuart nella capitale per poi passare nella sede della Filmauro e poter essere finalmente ufficializzato dal club azzurro. Affare fatto con l'Eintracht Francoforte. Il gioiellino (21 anni) della nazionale U21 danese è sbarcato nella città eterna insieme al suo agente Mikkel Nissen: ad attenderlo c'era il capo dell'area scouting del Napoli, Maurizio Micheli. Lindstrom si trasferisce alla corte di Garcia in prestito con obbligo di riscatto.

Il costo dell'operazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro: il Napoli riconoscerà subito 5 milioni all'Eintracht per poi acquisire definitivamente il cartellino del trequartista a fine stagione, dietro un conguaglio di 20 milioni di euro. Per Lindstrom invece è pronto un quinquennale (fino al 2028) da 2,3 milioni all'anno. Se tutti i tasselli andranno nel verso giusto e l'ufficializzazione avverrà nei tempi previsti, il calciatore potrà essere disponibile già sabato prossimo sotto i riflettori del Diego Armando Maradona nella sfida di campionato contro la Lazio di Maurizio Sarri (ovviamente partendo dalla panchina). Il talento danese, strappato alla concorrenza del Lipsia (che pure aveva messo gli occhi su di lui con un'offerta simile a quella degli azzurri e poteva vantare - come il Napoli del resto - la partecipazione alla prossima Champions League), si presenta con un repertorio di tutto rispetto nonostante la giovane età. Il calciatore è reduce da un buon campionato appena passato agli archivi in Bundesliga impreziosito da 7 gol e condito da 4 assist. Ma è stato in Champions che ha rubato l'occhio (anche) al Napoli: per lui una rete decisiva nel blitz dell'Eintracht a Marsiglia. Il Napoli si era messo sulle sue tracce aveva avuto modo di saggiare «di persona» le caratteristiche dell'estroso trequartista in occasione della sfida di andata dei quarti di finale alla Deutsche Bank Park, vinta dagli azzurri di Spalletti con un perentorio 0-2. In quella circostanza Lindstrom agì alle spalle di Kolo Muani, ma il vichingo ha dimostrato di sapersi destreggiare anche più esterno sulla fascia. Insomma, un jolly dalla cintola in su per Garcia che con Lindstrom avrà più scelte per cambiare pelle e spartito tattico alla squadra a seconda delle esigenze. In questa primissima fase della nuova stagione per l'Eintracht Francoforte, Lindstrom era stato impiegato il 13 agosto scorso dal tecnico Dino Toppmoller nel primo turno di coppa di Germania vinto a mani basse in casa del Lokomotive Leipzig (0-7) in cui ha anche fornito servizio assistenza.

Il segnale del pressing del Napoli (e non solo) e della fine dell'avventura del danese a Francoforte si è registrato negli ultimi giorni di agosto in due circostanze. Prima nella gara di qualificazione in Conference League contro i bulgari del Levski Sofija di giovedì scorso in cui gli è stato concesso meno di un quarto d'ora e poi nella trasferta a Magonza ieri l'altro (seconda giornata di Bundesliga) in cui è rimasto a guardare i suoi ormai ex compagni dalla panchina. Se due indizi fanno una prova, il dado era già tratto.

L'arrivo di Lindstrom fa da preludio alla partenza di Hirving Lozano. L'attaccante messicano (contratto in scadenza nel 2024) ha da tempo le valigie pronte, destinazione Eindhoven dopo essere stato sedotto e abbandonato dalle sirene saudite, illuso dai sogni della Premier e dal flirt - soltanto abbozzato - con il Los Angeles Galaxy. Il Psv sta trattando con De Laurentiis per riavere il Chucky alle sue dipendenze (sarebbe un ritorno nei Paesi Bassi per l'esterno offensivo). La distanza tra le parti si è assottigliata e la fumata bianca potrebbe essere dietro l'angolo. Il Napoli chiede 15 milioni di euro per il suo cartellino, mentre il club olandese dopo la prima offerta (10 milioni) si è spinto fino a 12. Si tratta. In ballo c'è anche l'eventuale percentuale della futura rivendita e sopratutto l'ingaggio del messicano che a Napoli percepisce uno stipendio da 4,5 milioni e non intende scendere al di sotto dei tre milioni a stagione, ma dietro un contratto triennale con il Psv. Staremo a vedere. L'impressione è che la trattativa vada in porto. Il tempo, però, stringe. Il conto alla rovescia è partito e venerdì si chiudono le liste.

Ma non per il mercato arabo che avrà un'altra settimana di tempo (chiude il 7 settembre) per tenere in sospeso con i suoi petrodollari i top player di mezza Europa. Tra questi, inutile dirlo, c'è Osimhen. DeLa, però, conta di chiudere la telenovela con un rinnovo di un anno (fino al 2026), raddoppiando la cifra del suo ingaggio (oltre 10 milioni di euro a stagione) con una clausola rescissoria da 150 milioni.