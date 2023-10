Lindstrom e Natan si prendono il Napoli: «Che momento per la squadra»

Nel Napoli che vince e convince a Lecce anche la firma di due nuovi azzurri come Natan e Lindstrom. «Vittoria importante fuori casa e senza subire gol. Felice per questo momento della squadra. Ora è il momento di concentrarsi sulla Champions!» le parole del difensore brasiliano, tre partite da titolare di fila per prendersi la scena in difesa. «Prima da titolare e tre punti importanti» ha scritto invece l'esterno danese, finalmente dal primo minuto in campo e autore di una prestazione a sprazzi che ha dato una mano alla squadra azzurra.

In gol ancora una volta anche Matteo Politano. Rigore trasformato in pieno recupero per il poker finale del Napoli a Lecce: «Abbiamo dimostrato ancora una volta chi siamo. Qualità e carattere. Sempre affamati» le parole dell'esterno azzurro. «Un’altra vittoria, questa volta senza prendere gol! Bravi tutti» le parole del capitano Di Lorenzo. Anche Anguissa torna a scrivere ai tifosi: «Bravi, ragazzi. Tre punti in più» il suo messaggio a fine partita.