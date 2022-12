Live Napoli-Lille: Spalletti torna al 4-3-3, Osi-Kvara in avanti

Dopo la sconfitta contro il Villarreal di sabato scorso, il Napoli di Luciano Spalletti torna al Maradona per l’ultima gara - seppur amichevole - del suo 2022. A sfidare gli azzurri questa sera sarà il Lille di Fonseca, l’ex allenatore della Roma che oggi guida i francesi dell’ex azzurro Adam Ounas.

Spalletti deve rinunciare a Diego Demme, infortunato, così come a Amir Rrahmani e Salvatore Sirigu, già assenti negli ultimi match amichevoli. Mancheranno anche i cinque nazionali impegnati ai Mondiali nell’ultimo mese: oggi è rientrato anche Kim Min Jae, tutti sono tornati a Napoli, ma si aggregheranno al gruppo solo nei prossimi giorni. Spazio dunque a Ndombelé, Lobotka e Elmas in mezzo al campo, davanti confermato Osimhen con Kvara e Politano. Non c’è Ounas nel Lille: spazio a Weah con André Gomes in mezzo al campo e davanti spazio a Zhegrova-Virginius.

Le formazioni ufficiali:

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Jesus, Mario Rui, Ndombele, Lobotka, Elmas, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Lille (3-5-2): Chevalier, Diakité, Fonte, Djaló, Weah, André, André Gomes, Cabella, Angel, Zhegrova, Virginius