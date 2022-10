Il 6-1 di Amsterdam è stato celebrato a lungo, ma Spalletti aveva avvertito già al fischio finale: «Penso già alla prossima». Il Napoli non può permettersi di perdere la bussola proprio ora, perché altrimenti «...la delusione sarebbe doppia» come ha ammesso l'allenatore toscano, che questo pomeriggio partirà per Cremona con il gruppo azzurro che ha provato a ricaricare le energie in questi giorni di allenamento.

Quella di Cremona è una partita trappola classica del campionato, uno di quei testacoda che sembrano già scritti sulla carta ma che poi si rivelano come step importanti all'interno di una lunga stagione. C'è attesa per le condizioni fisiche di chi ha giocato titolare contro l'Ajax - da Zielinski a Kvaratskhelia - così come per Victor Osimhen, fuori da un mese.

Osimhen a riposo

«Vogliamo Osimhen in condizione, senza rischiare, abbiamo deciso di dargli ancora un po’ di riposo perché non è ancora al meglio e non sarà pronto alla prossima» ha esordito Spalletti.

Le promesse

«Quello che la squadra sta facendo è mantenere le promesse fatte a noi stesse da inizio anno. Tutti stanno dando l’anima per mettere in campo quello che ci diciamo fuori facendo felici i nostri tifosi il più a lungo possibile».