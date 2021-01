C'è un caso Liverpool in Premier League, con la squadra di Klopp che resta aggrappata ai primi posti ma soffre le troppe assenze che ha soprattutto nel reparto difensivo. I Reds cercano di rinforzare la rosa a disposizione già in questa finestra di mercato invernale e, secondo quanto riportato dal Daily Mail quest'oggi, sulla lista ci sarebbe finito anche il nome di Nikola Maksimovic.

L'imperativo per il club inglese è: risparmiare. Così come per tutte le squadre d'Europa che sono alle prese con evidenti difficoltà economiche. Anche per questo il nome di Maksimovic - in scadenza la prossima estate - è finito nell'orbita del Liverpool. Difficilmente il Napoli lo lascerà andare in questa finestra invernale. In lista anche i nomi di Musacchio del Milan, Dragovic del Leverkusen e Schar del Newcastle.

