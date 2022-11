Liverpool-Napoli 2-0: prima sconfitta ma primo posto nel girone Champions

Inviato a Liverpool

Finisce con una beffa finale, 2-0 per il Liverpool con le reti di Salah a cinque minuti dalla fine e Nunez all'ultima azione della partita (rete convalidata dal Var). Napoli che interrompe così la serie magia di 13 vittorie consecutive ma passa agli ottavi di Champions come prima nel girone in virtù del 4-1 all'andata. Una sconfitta indolore quindi per gli azzurri di Spalletti che ora dovranno attendere il sorteggio per capire quale seconda pescheranno nel primo turno della fase ad eliminazione diretta.

Il Napoli controlla bene nel primo tempo con un grande lavoro anche se non riesce a trovare varchi in attacco per creare problemi alla difesa dei reds. Solo Kvara prova qualcosa largo a sinistra ma Alisson non è costretto a nessun intervento di rilievo. Meret invece è molto bravo su Thiago Alcantara in una parata nell'angolo alto.

Stesso copione nella ripresa anche se gli azzurri partono spingendo di più e trovano il gol con Ostigard di testa, su punizione di Kvara, annullato per fuorigioco (segnalato dal Var all'arbitro). Il Liverpool attacca ma il Napoli si difende bene. Olivera brilla anche nella spinta. Poi il finale dei reds con il gol di Salah da calcio d'angolo con il colpo di testa di Van Dijk che svetta su Kim, la respinta di Meret e il tocco vincente dell'egiziano, Raddoppio di Nunes all'ultima azione prima del fischio finale.

Le formazioni

Liverpool (4-3-3)

1 Alisson; 66 Alexander-Arnold, 5 Konaté, 4 Van Dijk, 21 Tsimikas; 7 Milner, 3 Fabinho, 6 Thiago Alcantara; 11 Salah, 9 Firmino, 17 Jones.

A disposizione: 13 Adrian, 62 Keheller, 2 Gomez, 19 Elliott, 22 Ramsey, 26 Robertson, 27 Nunez, 28 Carvalho, 43 Bajcetic, 47 Phillips. All. Klopp.

Napoli (4-3-3)

1 Meret; 22 Di Lorenzo, 55 Ostigard, 3 Kim Min-Jae, 17 Olivera; 99 Anguissa, 68 Lobotka, 91 Ndombele; 21 Politano, 9 Osimhen, 77 Kvaratskhelia.

A disposizione: 16 Idasiak, 30 Sirigu, 5 Juan Jesus, 6 Mario Rui, 7 Elmas, 11 Lozano, 18 Simeone, 20 Zielinski, 23 Zerbin, 59 Zanoli, 70 Gaetano, 81 Raspadori. All. Spalletti.