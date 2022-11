Napoli, senti il coraggio di Zielinski: «Finale? Vogliamo andare lontano»

«In finale di Champions League contro il Liverpool? Speriamo di sì, noi vogliamo arrivare il più lontano possibile». Tutto il coraggio di Piotr Zielinski, il centrocampista polacco del Napoli rammaricato per il risultato finale a Anfield: «È stata un’ottima partita per noi. Siamo primi in classifica ed è quello che volevamo» ha spiegato a Sky.

«Speravamo di fare risultato, non ci siamo riusciti ma la prestazione della squadra c’è stata. Potevamo fare risultato, sapevamo di aver fatto un’ottima partita. Ci è mancato poco per poter portare a casa un risultato positivo, ma il Liverpool l’anno scorso ha giocato la finale, questo poi è uno stadio sempre difficile in cui giocare. Abbiamo dimostrato di potercela giocare contro chiunque» ha concluso Zielinski.